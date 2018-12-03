МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Курс доллара снижается по отношению к другим основным мировым валютам в понедельник утром после того, как итоги встречи лидеров США и Китая Дональда Трампа и Си Цзиньпина в рамках саммита G20 способствовали росту рисковых настроений и снижению спроса на более надежные активы, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.10 мск курс евро к доллару рос до 1,1350 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1317 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 113,5 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 113,57 иены за доллар, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,33% до 96,95 пункта.

Спрос на более безопасные активы, к которым относится доллар, снижается в понедельник после того, как лидерам США и Китая удалось достичь временного перемирия в длительной торговой войне. В частности, по итогам саммита G20 США согласились не поднимать пошлины в отношении Китая с 10% до 25% с 1 января на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов. Однако США предупредили, что если в следующие 90 дней не достигнут соглашения с КНР по некоторым торговым вопросам, пошлины увеличатся до 25%.

"Торговое перемирие, определенно, является позитивным фактором для рисковых настроений. Мы ожидаем снижения покупок более надежного доллара и роста интереса к более рискованным активам", — приводит агентство Рейтер мнение маркетингового стратега National Australia Bank Родриго Катриля (Rodrigo Catril).