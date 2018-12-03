МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 3 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|0:30
|AUD
|Австралия — Индекс производственной активности AIG (ноябрь)
|58,3
|51,3 (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Объем капиталовложений (г/г) (3кв2018)
|12,8%
|4,5% (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Разрешения на строительство (м/м) (октябрь)
|5,5%
|-1,5% (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Валовая прибыль компаний (кв/кв) (3кв2018)
|2,4%
|1,9% (факт)
|4:45
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin (ноябрь)
|50,1
|50,2 (факт)
|11:15
|EUR
|Испания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (ноябрь)
|51,8
|51,5
|11:45
|EUR
|Италия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (ноябрь)
|49,2
|48,9
|11:50
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (ноябрь)
|50,7
|50,7
|11:55
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (ноябрь)
|51,6
|51,6
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (ноябрь)
|51,5
|51,5
|12:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (ноябрь)
|51,1
|53
|17:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (ноябрь)
|55,4
|55,4
|18:00
|USD
|США — Индекс занятости в производственном секторе от ISM (ноябрь)
|56,8
|
|18:00
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (ноябрь)
|57,7
|58
|20:30
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Энди Халдейна
|
|
|21:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Роберта Каплана (президент ФРБ Далласа)
|
|
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|9:00
|RUB
|Индекс производственной активности PMI (ноябрь)
|51,3
|52.6
|
|RUB
|ЛУКОЙЛ — ВОСА (реестр закрыт 08.11.2018, в форме заочного голосования, див-ды за 9м2018)
|85 (9м2017) + 130 (фин) — див-д 2017
|95 (9м2018, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 21.12.2018) — див-д 2018
|
|RUB
|Уралкалий — закрытие реестра для ВОСА (26.12.2018, в форме заочного голосования, одобрение взаимосвязанных сделок)
|
|