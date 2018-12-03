МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 3 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
0:30 AUD Австралия — Индекс производственной активности AIG (ноябрь) 58,3 51,3 (факт)
2:50 JPY Япония — Объем капиталовложений (г/г) (3кв2018) 12,8% 4,5% (факт)
3:30 AUD Австралия — Разрешения на строительство (м/м) (октябрь) 5,5% -1,5% (факт)
3:30 AUD Австралия — Валовая прибыль компаний (кв/кв) (3кв2018) 2,4% 1,9% (факт)
4:45 CNY Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin (ноябрь) 50,1 50,2 (факт)
11:15 EUR Испания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (ноябрь) 51,8 51,5
11:45 EUR Италия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (ноябрь) 49,2 48,9
11:50 EUR Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (ноябрь) 50,7 50,7
11:55 EUR Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (ноябрь) 51,6 51,6
12:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (ноябрь) 51,5 51,5
12:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (ноябрь) 51,1 53
17:45 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (ноябрь) 55,4 55,4
18:00 USD США — Индекс занятости в производственном секторе от ISM (ноябрь) 56,8

 

 
18:00 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (ноябрь) 57,7 58
20:30 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Энди Халдейна

 

 

 

 
21:00 USD США — Выступление члена FOMC Роберта Каплана (президент ФРБ Далласа)

 

 

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
9:00 RUB Индекс производственной активности PMI (ноябрь) 51,3 52.6

 

 

 RUB ЛУКОЙЛ — ВОСА (реестр закрыт 08.11.2018, в форме заочного голосования, див-ды за 9м2018) 85 (9м2017) + 130 (фин) — див-д 2017 95 (9м2018, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 21.12.2018) — див-д 2018

 

 

 RUB Уралкалий — закрытие реестра для ВОСА (26.12.2018, в форме заочного голосования, одобрение взаимосвязанных сделок)

 

 

 

 