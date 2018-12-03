МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник уверенно растут в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.55 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 3,54% — до 6,52 доллара, "Лукойла" — на 3,44%, до 76,03 доллара, "Новатэка" — на 3,38%, до 175,85 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 5,06% — до 5 долларов, "Газпром нефти" — на 3,56%, до 28,32 доллара.

Цена бумаг ВТБ увеличивалась на 4,25% — до 1,3 доллара, Сбербанка — на 3,37%, до 12,26 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дорожали на 0,23%, до 17,138 доллара.

Расписки "Норникеля" росли в цене на 2,89% — до 19,39 доллара, "Северстали" — на 0,89%, до 14,82 доллара, НЛМК — дорожали на 3,46%, до 24,36 доллара.

Стоимость бумаг "Магнита" росла на 1,64% — до 12,98 доллара, "Ленты" — на 2,71%, до 3,6 доллара. Бумаги АФК "Система" дорожали на 0,23% — до 2,57 доллара.