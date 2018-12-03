МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет более чем на 2,5% по индексу РТС, а на старте торгов обновил максимумы по основным индексам почти за месяц на "взрывном" оптимизме по итогам саммита G20, а также "подскоке" нефтяных цен, отмечают эксперты.

Индекс Мосбиржи к 12.56 мск прибавлял 1,92%, до 2438,37 пункта, индекс РТС — 2,59%, до 1155,28 пункта, следует из данных торгов Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался при этом на 50 копеек, до 66,50 рубля, курс евро — на 20 копеек, до 75,53 рубля.

Февральский фьючерс на нефть марки Brent дорожал на 4,24% — до 61,98 доллара за баррель.

"ВЗРЫВНОЙ" ОПТИМИЗМ

Рынок акций с начала торгов смог обновить максимумы почти за месяц — с 8 ноября: индекс Мосбиржи утром подскакивал на 2,3%, до 2445,97 пункта, долларовый индекс РТС – на 3,3%, до 1162,72 пункта.

"Итоги общения лидеров США и Китая на G20 обеспечили рынкам капитала взрывной оптимизм, поставив на паузу вопрос с торговыми войнами", — говорит Александр Разуваев из "Альпари".

"Российские акции начали неделю с роста, отыгрывая приостановку торговой войны между США и Китаем, а также договорённости РФ и Саудовской Аравии. Для российского фондового рынка большее значение имеет сокращение уровня добычи и рост котировок нефти, так как для подавляющего большинства иностранных инвесторов Россия – это, в первую очередь, нефтегазовая страна", — развивает тему Николай Ребенок из НПФ "Согласие".

"Инвесторы и крупные участники рынка пытаются скупать акции по низким ценам, пока есть возможность. Нефтяной рынок в полной эйфории полностью стабилизировался и возобновил рост. Договоренность между Россией и Саудовской Аравией о контроле нефтяного рынка закладывает прочный фундамент для глобального нефтяного рынка. В данном случае нефтегазовый сектор российского фондового рынка будет пользоваться высоким спросом среди инвесторов", — отмечает Гайдар Гасанов из компании "Международный финансовый центр".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Таким образом, в лидерах роста сегодня — акции нефтегазового, а также финансового сектора.

Так, акции "Газпрома" растут на 2,08%, "Газпром нефти" — на 3,91%, "Лукойла" — на 3,58%, "Роснефти" — на 2,73%, префы "Транснефти" — на 1%, акции "Новатэка" на 2,02%; дорожают бумаги "Татнефти" (префы — на 2,22%, обыкновенные акции — на 2,67%), "Башнефти" (префы — на 1,3%, обыкновенные акции — на 1,19%) и обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" — на 2,25%.

Акции ВТБ поднимаются на 1,74%, привилегированные акции Сбербанка на 2,99%, обыкновенные — на 3,35%.

Также среди лидеров роста акции "Мосэнерго" (4,17%), обыкновенные акции "Россетей" (3,03%), акции ТМК (2,91%).

Среди лидеров снижения – акции "Аэрофлота" (-2,45%), "Северстали" (-2,3%), АФК "Система" (-1,23%).

ПРОГНОЗЫ

"Рост котировок нефти подстегнёт интерес иностранцев к рынку акций РФ и, возможно, приостановит вывод иностранного капитала: за неполный ноябрь чистый отток иностранного капитала с рынка РФ составил примерно 220 миллионов долларов", — говорит Ребенок.

По его мнению, заявление Катара о выходе из ОПЕК с начала 2019 года заметного давления на котировки нефти не окажет, так как страна добывает примерно 0,61 миллиона баррелей "чёрного золота" в сутки и сильно нарастить добычу нефти просто не сможет. При этом планы увеличения производства сжиженного природного газа могут оказать влияние на котировки российских нефтегазовых компаний только в долгосрочной перспективе, добавляет он.

По прогнозу аналитика, на этой неделе индекс Мосбиржи постарается удержаться выше отметки 2,4 тысячи пунктов и будет торговаться преимущественно в диапазоне 2380-2460.

"Индекс Мосбиржи взлетел сегодня к пикам от 8 ноября, но все это целиком и полностью эмоции. Диапазон движения рублевого индикатора в понедельник составит 2425-2450 пунктов", — прогнозирует Разуваев.