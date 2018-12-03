МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Недавняя волатильная динамика американских акций возродила длящиеся много лет споры: действительно ли лучшие дни "бычьего" периода на американском фондовом рынке миновали и инвесторам следует устремиться на зарубежные биржи?

В этом году суммарная доходность компаний из базы S&P 500 (с учетом дивидендов) превышает доходность индекса MSCI All Country World без учета американских бумаг примерно на 11%. Однако в последние недели это лидерство кажется шатким, говорится в статье The Wall Street Journal, которую приводит Dow Jones.

В последние два месяца американский рынок пострадал из-за опасений насчет растущих процентных ставок, торговых трений между США и Китаем, падающих цен на нефть и находящейся на пике корпоративной прибыли. Прозвучавшие на прошлой неделе комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла касательно осторожного повышения ставок и временное торговое перемирие, достигнутое президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином, по всей видимости, по меньшей мере станут поводом для временного ралли.

Любой устойчивый отказ иностранных инвесторов от американских бумаг будет особенно тепло воспринят в развивающихся странах, компании которых, скорее всего, смогут получить доступ к более дешевому и обильному акционерному капиталу. Кроме того, это станет облегчением для инвесторов, сосредоточенных на более рисковых рынках, которые пока не продемонстрировали сопоставимую высокую доходность.

Такой отток капитала может лишить американский рынок важной поддержки. Практически постоянное лидерство американских акций в последние 10 лет способствовало усилению их международной популярности. Судя по последним имеющимся данным, в 1-м квартале этого года иностранцам принадлежало 15% американских акций против 11% в начале 2008 года.

"У нас нет американских акций, поскольку местный рынок значительно переоценен" по сравнению с зарубежными, заявил Джейкоб Митчелл, портфельный управляющий в австралийском фонде Antipodes Global Fund, который в конце октября управлял активами примерно на 4,59 млрд долларов. "Мы бы даже сказали, что на американском рынке можно неплохо сыграть на понижение", – добавил он.

По словам Митчелла, он рассматривает игру на понижение в отношении акций, которые непосредственно связаны с благополучием американской экономики, например в отношении бумаг ритейлеров и транспортных компаний. Однако конкретных компаний он не назвал. При этом он уже повысил в своем портфеле долю акций, связанных с укреплением развивающихся экономик Азии и Западной Европы. В начале 4-го квартала более 60% длинных позиций фонда относилось к бумагам азиатских и европейских компаний.

Аналитики Morgan Stanley недавно изменили мнение насчет американских акций и теперь рекомендуют клиентам держать в портфеле меньшую долю таких акций, чем предполагают ведущие мировые индексы. И наоборот, команда банка теперь благоволит акциям Японии и развивающихся рынков, отмечая выгоду акций из сферы финансовых услуг и сырьевого сегмента, а также бумаг Индии, Бразилии, Таиланда и Индонезии.

По мнению аналитиков Morgan Stanley, акции за пределами США "исключительно дешевы" по сравнению с американскими бумагами. Они полагают, что ослабление доллара, стимулирующая экономическая политика Пекина и возможная разрядка напряженности в торговых отношениях могут поддержать акции за пределами США в 2019 году.

Оптимизм инвесторов, наблюдавшийся в последние годы, содействовал росту акций американских компаний, который оказался более стремительным, чем рост их прибыли. Это привело к высоким оценкам – опасение, которое часто озвучивают те, кто пытается решить, как инвестировать в наступающем году. Судя по индексам FactSet, которая анализирует десятки тысяч публичных компаний, в сентябре оценка американских акций превосходила прогнозируемую на следующие 12 месяцев прибыль в 17,4 раза против всего 12,95 у зарубежных акций. Хотя с тех пор этот разрыв сузился, он до сих пор остается значительным по сравнению с показателями последних десятилетий.

Впрочем, подъему цен на биржах США способствует не только доминирование высоко оцениваемых акций технологических гигантов, например Facebook<FB> и Apple<AAPL>. Если верить индексам FactSet, в США бумаги из большинства секторов сейчас дороже, чем в других странах. У таких промышленных компаний, как Halliburton Co. и Schlumberger Ltd., более высокие премии, чем у их зарубежных конкурентов, а оценки выше примерно на 50%.

Стоит напомнить, что в прошлом инвесторы уже обжигались, когда отворачивались от американских рынков и устремляли свой взор за рубеж. Долларовые вложения в S&P 500, сделанные 10 лет назад, обеспечили бы инвесторам доходность, равную примерно 278%, тогда как аналогичные вложения в MSCI All Country World без учета американских акций принесли бы 120%.

Как утверждает Арно Лоуренц, стратег по международным инвестициям в Ashburton Investments, сейчас "по прогнозируемой прибыли американские компании выглядит привлекательнее фирм из большинства других регионов".

Фонд Global Growth Fund, входящий в Ashburton Investments, с сентября увеличил в своем портфеле долю американских акций на 4,5% — до 34,3% и сократил долю европейских и азиатских бумаг, а также акций развивающихся рынков в целом. При этом Лоуренц отметил, что Ashburton все еще беспокоится насчет большинства американских секторов с самыми высокими оценками, например сектора информационных технологий.