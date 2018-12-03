МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Курс доллара снижается по отношению к основным мировым валютам в понедельник, так как ослабление торговой напряженности между США и Китаем по итогам переговоров на полях саммита G20 привело к снижению спроса на безрисковые активы, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.

По состоянию на 19.20 мск курс евро к доллару рос до 1,1359 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1317 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 113,54 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 113,57 иены за доллар, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,37% до 96,91 пункта.

"Привлекательность доллара как безопасного актива уменьшается", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика Julius Baer Карстена Менке. "Безрисковыми" активами, которые служат для хеджирования рисков на валютном рынке, традиционно считаются швейцарский франк и японская иена, и в ещё большей степени доллар.

Аналитик отмечает, что давление на курс американской валюты оказывает позитив с саммита "большой двадцатки", проходившего с 30 ноября по 1 декабря. По итогам переговоров на полях G20 в Аргентине президент США Дональд Трамп согласился не поднимать с 1 января пошлины в отношении Китая с 10 до 25%. Однако США предупредили, что если в следующие 90 дней не будет достигнуто соглашения относительно некоторых торговых вопросов, то пошлины увеличатся до ранее запланированной отметки.

А ранее в понедельник министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что надеется на скорое заключение "настоящего" торгового соглашения между США и Китаем после того, как Поднебесная заявила о готовности пойти на уступки по некоторым ключевым вопросам.