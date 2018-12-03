МОСКВА, 3 дек /ПРАЙМ/. Основные биржи Европы завершили торги понедельника ростом на хороших новостях по американо-китайской торговле с саммита "большой двадцатки" (G20), а также за счет удорожания акций энергетического сектора на фоне роста цен на нефть, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский FTSE вырос на 1,18%, до 7062,41 пункта, французский CAC 40 — на 1%, до 5053,98 пункта, немецкий DAX — на 1,85%, до 11465,46 пункта.

Индексы в понедельник были поддержаны новостями о том, что по итогам переговоров c китайским лидером Си Цзиньпином на полях G20 в Аргентине президент США Дональд Трамп согласился не поднимать с 1 января пошлины в отношении Китая с 10% до 25%. Однако Штаты предупредили, что если в следующие 90 дней не будут достигнуты соглашения относительно некоторых торговых вопросов, то пошлины увеличатся до ранее запланированной отметки.

"Рынки акций активно торгуются в "зеленой зоне" на новостях о временном перемирии в торговой войне между США и Китаем. Встреча Трампа и Си Цзиньпина закончилась лучшим результатом, на который мы только могли надеяться", — сказал агентству Рейтер аналитик Oanda Крейг Эрлам (Craig Erlam).

Кроме того, рост нефтяных котировок на 4% в ожидании встречи ОПЕК+ на этой неделе привел к удорожанию акций энергетических компаний Европы. Так, бумаги британской BP выросли в цене на 2,31%, французской Total — на 1,32%, англо-голландской Royal Dutch Shell — на 1,54%, норвежской Equinor — 3,19%.