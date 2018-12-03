МОСКВА, 3 дек /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в понедельник ощутимо вырос, отыгрывая позитивную конъюнктуру мировых фондовых площадок после форума G20.

Существенный рост нефтяных котировок выше психологически значимого уровня 60 долларов за баррель также поддержал стоимость российских активов.

По итогам дня рублевый индикатор Мосбиржи повысился с начала торгов на 2,04% — до 2441,19 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,49%, до 1154,18 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

ВВЕРХ ВСЛЕД ЗА МИРОМ

Российский фондовый рынок в понедельник уверенно повышался вслед за мировыми биржевыми площадками, отыгрывая позитивные итоги саммита "большой двадцатки".

Самое главное, что понравилось инвесторам — это договоренность между США и Китаем взять паузу в торговой войне. В течение 90 дней Америка не будет поднимать пошлины на китайский импорт объемом в 200 миллиардов долларов в год с 10% до 25%, что собиралась сделать уже с 1 января. В ответ на паузу США в повышении пошлин Китай пообещал исправить ситуацию с торговым дисбалансом и начать закупать значительные объемы сельскохозяйственных и других товаров в США.

Внешний позитив был дополнен ростом мировых цен на нефть выше психологически значимого уровня 60 долларов за баррель.

В лидерах подорожания среди "голубых фишек" закономерно оказались бумаги нефтегазового сектора: "Татнефти" (+4,4%), "Лукойла" (+4,1%), "Газпром нефти" (+4,1%), подорожали акции Сбербанка (+3,3%) на фоне укрепившегося рубля. Снизились в цене бумаги "М.Видео" (-2,8%), "Полюса" (-2,7%), "Северстали" (-2,5%), "Аэрофлота" (-2,2%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

После сегодняшнего роста ближайший критический уровень сопротивления повышению индекса Мосбиржи лежит вблизи круглой отметки 2450, оценил Георгий Ващенко из ИК "Фридом Финанс".

"В отсутствие негатива этот уровень вполне мог бы быть протестирован, но, с другой стороны, санкционные риски и нестабильность рынка нефти могут препятствовать более серьезному росту отечественных индексов. По крайней мере, шансы на прохождение отметки 2500 по индексу Мосбиржи кажутся небольшими", — оценил он.

Ближайшие торги индекс Мосбиржи проведет в диапазоне 2390-2490 пунктов, а РТС – в коридоре 1120-1180 пунктов, оценил положение Иван Марчена из компании Forex Club.