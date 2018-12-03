МОСКВА, 3 дек /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль в понедельник вечером умеренно повышался к доллару и евро на фоне роста рынка нефти более чем на 3% выше отметки 61 доллар за баррель после итогов саммита G20, говорят трейдеры.

Рост аппетита к риску на мировых рынках произошел благодаря позитивным итогам аргентинского саммита "большой двадцатки", он также поддержали курс российской валюты, говорят эксперты.

Курс доллара к рублю расчетами "завтра" на 22.33 мск снижался на 41 копейку, до 66,54 рубля, курс евро — на 25 копеек, до 75,48 рубля.

РУБЛЬ ПОШЕЛ ЗА ВНЕШНИМ ПОЗИТИВОМ

Курс рубля вечером умеренно повышался к доллару и евро, отыгрывая позитивные внешние сигналы. В частности, мировые рынки акций в начале недели росли на фоне итогов саммита "большой двадцатки".

Самое главное, что понравилось инвесторам — это договоренность между США и Китаем взять паузу в торговой войне. В течение 90 дней Америка не будет поднимать пошлины на китайский импорт объемом в 200 миллиардов долларов в год с 10% до 25%, что собиралась сделать уже с 1 января. В ответ на паузу США в повышении пошлин Китай пообещал исправить ситуацию с торговым дисбалансом и начать закупать значительные объемы сельскохозяйственных и других товаров в США.

Кроме того, рынок нефти, благодаря позитиву из Аргентины, в начале недели "выстрелил вверх" и к вечеру прибавлял более 3% — выше 61 доллара за баррель сорта Brent.

В итоге доллар и евро вечером снижались на 0,3-0,6% к рублю. Рублевая цена нефти колеблется около отметки 4,1 тысячи рублей за баррель.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Пара доллар-рубль продолжает торговаться в районе уровня 67 рублей за доллар, выступающего локальным сопротивлением, считает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Основным же сопротивлением росту пары в текущий момент выступает уровень 68 рублей, пробой которого может открыть американской валюте дорогу к годовым максимумам. Однако, учитывая рост спроса на высокорисковые активы, а также недооцененность рубля относительно текущих уровней рынка энергоносителей, скорее, можно говорить о потенциале укрепления национальной валюты и возможности отступления доллара в район 65-66 рублей", — оценил ситуацию он.

На следующих торгах американская валюта будет колебаться в диапазоне 66-67,2 рубля, евро – в коридоре 75-76,4 рубля, считает Иван Марчена, аналитик Forex Club.