МОСКВА, 3 дек /ПРАЙМ/. Генеральный директор и председатель совета директоров одной из крупнейших в мире аудиторских компаний, британской EY (в прошлом Ernst&Young) Марк Уайнбергер (Mark Weinberger) уйдет в отставку в 2019 году, заявил он газете The Wall Street Journal.

Уайнбергер покинет должность 1 июля следующего года. Он мог оставаться на посту еще на протяжении двух лет, так как глава компании назначается на фиксированный срок. EY планирует объявить о новом генеральном директоре в январе, пишет издание.

"Я думаю, что это прекрасное время, чтобы передать бразды правления следующему поколению", — сказал Уайнбергер в интервью изданию. Он отметил, что покидает компанию, проведя в ней масштабную трансформацию, которая была необходима в свете развития технологий и глобализации.

Марк Уайнбергер возглавил компанию в 2013 году, до этого он был вице-президентом и главой ее налогового подразделения. Перед приходом в EY Уайнбергер занимал ряд позиций в правительства США, в том числе был помощником министра финансов США по вопросам налоговой политики в администрации Джорджа Буша-младшего.

EY была основана в 1989 году, входит в "большую четверку" крупнейших в мире аудиторско-консалтинговых компаний, наряду с PwC, KPMG и Deloitte. Штаб-квартира находится в Лондоне.