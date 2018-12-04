МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 4 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|3:01
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г) (ноябрь)
|1,3%
|0,5% (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Баланс счета текущих операций (3кв2018)
|-12,1 млрд австрал. долл
|10,7 млрд австрал. долл (факт)
|6:30
|AUD
|Австралия — Решение РБА /Резервного банка Австралии/ по процентной ставке (декабрь)
|1,5%
|1,5% (факт)
|6:35
|JPY
|Япония — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (JGB)
|0,14%
|0,07% (факт)
|11:00
|EUR
|Испания — Изменение количества безработных
|52,2 тыс
|34,2 тыс
|12:15
|GBP
|Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Марка Карни
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|12:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в строительном секторе (ноябрь)
|53,2
|52,5
|16:30
|CAD
|Канада — Производительность труда (кв/кв) (3кв2018)
|0,7%
|0,4%
|18:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)
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|21:00
|GBP
|Великобритания — Выступление представителя Банка Англии (BoE /Bank of England) Гертьяна Влиге
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|Московская Биржа — операционные данные (по обороту торгов за ноябрь)
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|RUB
|НКХП /Новороссийский комбинат хлебопродуктов/ — ВОСА (реестр закрыт 09.11.2018, в форме заочного голосования, див-ды 9м2018)
|7,406955 (1П2017) + 6,8 (9м2017) + 5,656712 (фин) — див-д 2017
|17,75 (9м2018, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 17.12.2018) — див-д 2018
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|RUB
|Северсталь — закрытие реестра для выплаты див-дов 9м2018 (ВОСА — 23.11.2018)
|24,44 (1кв2017) + 22,28 (1П2017) + 35,61 (9м2017) + 27,72 (фин) — див-д 2017
|38,32 (1кв2018) + 45,94 (1П2018) + 44,39 (9м2018) — див-д 2018
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|RUB
|Полюс — СД (вопросы текущей финансово-хозяйственной деятельности)
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