МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 4 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
3:01 GBP Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г) (ноябрь) 1,3% 0,5% (факт)
3:30 AUD Австралия — Баланс счета текущих операций (3кв2018) -12,1 млрд австрал. долл 10,7 млрд австрал. долл (факт)
6:30 AUD Австралия — Решение РБА /Резервного банка Австралии/ по процентной ставке (декабрь) 1,5% 1,5% (факт)
6:35 JPY Япония — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (JGB) 0,14% 0,07% (факт)
11:00 EUR Испания — Изменение количества безработных 52,2 тыс 34,2 тыс
12:15 GBP Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Марка Карни

 

 

 

 
12:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в строительном секторе (ноябрь) 53,2 52,5
16:30 CAD Канада — Производительность труда (кв/кв) (3кв2018) 0,7% 0,4%
18:00 USD США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)

 

 

 

 
21:00 GBP Великобритания — Выступление представителя Банка Англии (BoE /Bank of England) Гертьяна Влиге

 

 

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB Московская Биржа — операционные данные (по обороту торгов за ноябрь)

 

 

 

 

 

 

 RUB НКХП /Новороссийский комбинат хлебопродуктов/ — ВОСА (реестр закрыт 09.11.2018, в форме заочного голосования, див-ды 9м2018) 7,406955 (1П2017) + 6,8 (9м2017) + 5,656712 (фин) — див-д 2017 17,75 (9м2018, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 17.12.2018) — див-д 2018

 

 

 RUB Северсталь — закрытие реестра для выплаты див-дов 9м2018 (ВОСА — 23.11.2018) 24,44 (1кв2017) + 22,28 (1П2017) + 35,61 (9м2017) + 27,72 (фин) — див-д 2017 38,32 (1кв2018) + 45,94 (1П2018) + 44,39 (9м2018) — див-д 2018

 

 

 RUB Полюс — СД (вопросы текущей финансово-хозяйственной деятельности)

 

 

 

 