МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. ОПЕК+ может отложить принятие решения о сокращении добычи нефти, если Россия не согласится значительно уменьшить объем своей нефтедобычи, передает агентство Рейтер со ссылкой на четыре неназванных источника.

По их словам, картель и его союзники работают над сделкой по сокращению добычи нефти по меньшей мере на 1,3 миллиона баррелей в день, при этом источники в ОПЕК утверждают, что обсуждалось пропорциональное сокращение добычи на 3-3,5% от уровня октября текущего года без каких-либо исключений для участников сделки.

По данным российских источников агентства, РФ готова сократить свою добычу только на 140 тысяч баррелей в день, в то время как ОПЕК настаивает на сокращении Москвой показателя на 250-300 тысяч баррелей.

На этом фоне один из источников Рейтера не исключил, что ОПЕК+ может отложить принятие решения о сокращении нефтедобычи на 1-2 месяца.