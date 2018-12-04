МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Стоимость нефти марок Brent и WTI во вторник днем растет более чем на 3% после сообщений СМИ, что ОПЕК+ на грядущих встречах может договориться о снижении добычи на 1,3 миллиона баррелей в день, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.33 мск стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,98% — до 63,53 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI также увеличивалась на 2,98% — до 54,53 доллара за баррель. Минутами ранее показатели демонстрировали рост более чем на 3%.

Рост цен на нефть во вторник ускорился после того, как агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что ОПЕК+ работают над сделкой по сокращению добычи нефти по меньшей мере на 1,3 миллиона баррелей в день. При этом источники агентства в ОПЕК утверждают, что обсуждалось пропорциональное сокращение добычи на 3-3,5% от уровня октября текущего года без каких-либо исключений для участников сделки.