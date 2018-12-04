МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Московская биржа отмечает растущий интерес физических лиц к инвестициям в российские гособлигации и в акции российских эмитентов как альтернативу банковским депозитам, заявил глава Московской биржи Александр Афанасьев.

"Многие люди сейчас разочарованы ставками по депозитам наших банков… а многие привыкли к двузначным ставкам еще некоторое время назад, буквально пару лет", — отметил он на XIV международном финансовом форуме NFA-2018.

"Сейчас альтернативные стали источники, вернее, способы инвестирования, и стали делать это достаточно удачно: перешли сначала в государственные облигации, следом пошли в корпоративные облигации — удвоился их объем в этом году, и потихонечку начинают переходить к акциям", — сказал Афанасьев.

Глава Мосбиржи напомнил, что количество индивидуальных инвестиционных счетов недавно превысило полмиллиона. "Это хорошая цифра. Ждем миллион, просто с нетерпением", — добавил он.