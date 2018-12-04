МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций во вторник мало меняется около достигнутых уровней в отсутствие сильных внешних сигналов.

Дорожающая нефть и стабильный рубль поддерживают стоимость акций нефтяного сектора.

К 16.30 мск рублевый индикатор Мосбиржи снижался на 0,2%, до 2437 пунктов, долларовый индекс РТС повышался на 0,1%, до 1156 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

В БОКОВИКЕ

Российский фондовый рынок во вторник днем мало менялся около уровней предыдущего закрытия. Коррекционное сползание западноевропейских рынков акций и фондовых фьючерсов США поддерживали стабилизацию котировок российских акций после активного роста накануне.

Впрочем, дорожающий на 2% в район 63 долларов за баррель сорта Brent рынок нефти оказывает поддержку "быкам". Игроки рынка рассчитывают на решение ОПЕК+ о сокращении добычи. В частности, аналитики Goldman Sachs оценивают, что ОПЕК+ примет решение сократить добычу на 1,3 миллиона баррелей в день для того, чтобы противостоять значительному росту запасов топлива в мире.

В лидерах роста – корректирующиеся акции "Магнита" (+4,7%), "Лукойла" (+1,8%), "Русгидро" (+1,7%), ТМК (+1,7%). Снижаются ГДР X5 (-5,1%), акции "Аэрофлота" (-3,3%), "Россетей" (-2,3%), "Норникеля" (-2,1%).

Акции алмазодобывающей компании "Алроса" торгуются хуже рынка (-1,5%) на фоне сообщения о том, что закрытие сделки с "Кристаллом" может сдвинуться на несколько месяцев, говорит Иван Марчена из ГК Forex Club.

В конце апреля набсовет "Алросы" признал целесообразной покупку 100% акций смоленского ПО "Кристалл", находящихся в федеральной собственности. Ранее планировалось, что закрытие сделки состоится в первом квартале 2019 года. На фоне сообщений о переносе сделки акции "Алросы" в ближайшей перспективе могут потерять еще 0,7-1%, оценил эксперт.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Российские фондовые индексы проверяли на прочность ближайшие сопротивления (2445 пунктов по индексу Мосбиржи и 1155 пунктов по индексу РТС), отметила Елена Кожухова из компании "Велес Брокер".

"Позитивным сигналом для "быков" может стать ускорение роста цен на нефть и улучшение настроений на рынке акций США. В целом инвесторы готовы вернуться к покупкам", — считает она.

В районе 2445-2455 пунктов по индексу Мосбиржи расположено сильное сопротивление его росту, которое является последним рубежом, отделяющим рынок от движения к новым историческим максимумам, добавила Анастасия Попова из компании "БКС Брокер".