МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Физический объем сделок с золотом на Московской бирже по итогам января-ноября 2018 года снизился на 13,3% в сравнении с аналогичным периодом годом ранее, до 36,5 тонны, по серебру – вырос в 4,6 раза, до 7,092 тонны против 1,522 тонны, сообщает Московская биржа.

В денежном выражении на Московской бирже в январе-ноябре 2018 года заключено сделок с золотом и серебром на общую сумму 94,4 миллиарда рублей против 107,6 миллиарда рублей в январе-ноябре 2017 года. Только в этом ноябре было заключено сделок на 7,6 миллиарда рублей, в том числе объем торгов золотом на 2,9 тонны и 3,1 тонны серебром (на 95,5 миллиона рублей).

На Московской бирже в 2017 году было заключено сделок с золотом (50,14 тонны) и серебром (1,307 тонны) на общую сумму более 115,7 миллиарда рублей. В 2016 году — на сумму более 124,8 миллиарда рублей.

Поставочные торги драгоценными металлами были запущены на Московской бирже в октябре 2013 года. Поставка золота и серебра по результатам биржевых торгов осуществляются по счетам участников в драгоценных металлах, открытым в НКО НКЦ (АО), выступающей в роли центрального контрагента, клиринговой и расчетной организации на рынке, а также осуществляющей неторговые операции с участниками по приему-выдаче слитков драгоценных металлов в биржевом хранилище.

Участниками биржевого рынка золота и серебра являются на сегодняшний день 63 организации: 48 банков, 13 профучастников рынка ценных бумаг (брокерские компании и их клиенты), а также Банк России, который с ноября 2017 года наряду с покупкой золота на внебиржевом рынке выставляет заявки на покупку золота на торгах Московской биржи.