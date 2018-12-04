МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Общий объем торгов на всех рынках Московской биржи в ноябре снизился на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 69,7 триллиона рублей, следует из материалов торговой площадки.

"В ноябре 2018 года общий объем торгов на рынках Московской биржи составил 69,7 триллиона рублей. Рост оборотов продемонстрировали большинство рынков биржи: рынок облигаций (рост на 54%), товарный рынок (рост 32,3%), срочный рынок (рост 9,2%), спот-рынок валюты (рост 7,9%) и денежный рынок (2,1%)", — отмечает биржа.

Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,7% и составил 912,1 миллиарда рублей. Среднедневной объем торгов снизился также на 6,7%, до уровня в 43,4 миллиарда рублей.

Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями вырос на 54%, до 2,019 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов увеличился на 54%, до 96,2 миллиарда рублей. В ноябре на фондовом рынке биржи были размещены 54 облигационных займа, объем размещения составил 1,831 триллиона рублей (в том числе, объем размещения однодневных облигаций составил 429,5 миллиарда рублей).

Объем торгов на валютном рынке сократился на 1,8% и составил 26,8 триллиона рублей. Торги инструментами спот составили 7,1 триллиона рублей, объем сделок своп и форвардов — 19,7 триллиона. Среднедневной объем торгов на валютном рынке снизился на 1,9% в рублевом выражении и составил 1,274 триллиона рублей, или 19,2 миллиарда долларов.