МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Банк России предлагает закрепить право гражданина временно приостановить выплаты по ипотеке, например в случае потери работы. Об этом сообщил первый заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов.

Он сослался на статистику, согласно которой граждане до 30-35 лет стали гораздо чаще менять работу. Это не всегда связано с желанием работника. Бывают обстоятельства, которые приводят к закрытию предприятий, увольнению граждан. Человек, попадая в такую жизненную ситуацию, должен обеспечивать свое существование в период, пока он ищет работу. "Мы посмотрели по разным регионам, от трех до шести месяцев человек гарантированно находит работу", — сказал Швецов.

Если человек взял ипотеку, как правило, он ограничен в своих запасах денежных средств, отметил он. Поэтому для того, чтобы он нашел новую работу и дожил до того, как эта работа появится, надо включать этот опцион, что при возникновении такого рода обстоятельств, считает чиновник.

По его словам, новация может быть расширена и на другие форс-мажорные обстоятельства: несчастные случаи, заболевания, которые приводят к временной нетрудоспособности. В этом случае человек в одностороннем порядке по оговоренной заранее в стандарте ипотечного жилищного кредитования схеме объявлял банку о моратории на текущие выплаты.

По данным госкорпорации "Дом.рф", объем выдачи ипотеки в октябре в России вырос в октябре 2018 года по сравнению с октябрем прошлого года на 40% — до 300 млрд рублей. Цены на жилье стабильны, просроченная задолженность 90+ составляет 1,89% (на 0,11 процентных пункта ниже рекордного уровня сентября 2014 года).

Рост просроченной задолженности по ипотеке констатируют и эксперты Всемирного банка. Согласно их отчету, совокупный объем задолженности населения России по банковским кредитам в настоящее время находится на исторически высоком уровне. Есть риски, связанные с ипотечными кредитами, и ЦБ это хорошо известно.

ПОДСЛАСТИТЬ СТАТИСТИКУ

По мнению опрошенных "Прайм" экспертов, к предложению дать россиянам в случае форс-мажора "ипотечные каникулы" регулятор побудило стремление нивелировать негатив, связанный с ростом просроченной задолженности. Однако уменьшение статистики может оказаться "бумажным", считает руководитель Аналитического центра ИНКОМ-Недвижимость Дмитрий Таганов.

"Сейчас банки забирают квартиру в крайних случаях, до последнего стараясь урегулировать с заемщиком дело миром. Предлагают рефинансирование, реструктуризацию, рассрочку долга. Квартиры являются для банков непрофильным активом, для их реализации требуются время и силы и в конечном итоге это негативно для статистики", — пояснил он.

В свою очередь, управляющий партнер компании "Метриум", участник партнерской сети CBRE Мария Литинецкая уверена, что банки составят мощную "оппозицию" подобного рода инициативам, так как они не заинтересованы в том, чтобы лишаться платежей по ипотеке даже на ограниченный срок.

Банк России и власти понимают, что ситуация в экономике ухудшается и растет вероятность неплатежей по ипотечным кредитам. "В нынешней правовой реальности судьба заемщика, неспособного выплачивать кредит, решается его кредитором. Если банк захочет, то он может реструктуризировать заём, а если нет, то человека можно объявить банкротом и забрать залог.

Конечно, в текущих условиях это может грозить социальным взрывом, поэтому власти озаботились созданием механизма принудительной реструктуризации кредита для банков. Поскольку в данном контексте государственные интересы выше банковских, скорее всего эта инициатива будет принята в том или ином виде, быть может, не сразу, объясняет она.

СТАВКИ ВЫРАСТУТ

Последствия внедрения инициативы эксперты оценивают неоднозначно. Идея хорошая, но не очень проработанная, считает Таганов. "Действие новации я оцениваю двояко. Для добросовестных граждан, оказавшихся в сложной ситуации, это хорошо. Позитивно и для банков, и для ЦБ – их статистика по просроченной задолженности улучшится. Но для недобросовестных граждан, которые просто не хотят платить кредит, появится возможность этого не делать законным путем", — рассуждает он.

По словам эксперта, инициатива нуждается в совершенствовании, в том числе, с точки зрения банков. "Они так или иначе теряют из-за увеличения срока ипотеки, поэтому наверняка решат пересчитать выплаты. Этот момент нуждается в обсуждении", — сказал он.

Продление срока ипотеки на 3-6 месяцев не сильно увеличит средний размер ипотечной выплаты. Если взять среднюю ставку 8% годовых, то за полгода набежит дополнительно 4% от суммы кредита. Но бывают ситуации, когда люди теряют работу больше, чем на полгода. В этом случае риски банков никак не защищены.

Гарантии заемщику, попавшему в сложную ситуацию, конечно, не в интересах банков, согласна Литинецкая. "Но едва ли они способны сокрушить банковский сектор России в случае кризиса неплатежей. Поэтому банки, скорее всего, учтут в стоимости кредитов возможные издержки (хотя бы даже технические на взаимодействие с такими заемщиками), но радикального повышения стоимости кредитов ожидать не стоит", — уверена она.

С другой стороны, нельзя исключать, что кредиторы постараются отсечь как можно больше заемщиков, рискующих попасть в сложную ситуацию. То есть кредитов может лишиться молодежь или работники бюджетной сферы, которым часто трудно найти новое место занятости в случае увольнения, заключила эксперт.



