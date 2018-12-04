МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Курс доллара продолжает снижение, в то время как на рынке госбумаг США образовалась обратная кривая доходности, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.02 мск курс евро к доллару снижался до 1,1352 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1355 доллара за евро, курс доллара к иене опускался до 112,97 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 113,67 иены за доллар, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,17% до 96,87 пункта.

Эффект новостей о возможности торговой договоренности между США и Китаем после встречи лидеров двух стран на полях саммита G20 не распространился на валютный рынок. Как уточняет агентство Рейтер, валюты развивающихся экономик дорожают к доллару, также как и канадский и австралийский доллары.

При этом доходность государственных облигаций США упала на ночных торгах в понедельник и продолжает снижаться во вторник. Впервые с 2007 года на рынке возникла ситуация, когда доходность 2-летних госбумаг оказалась выше доходности 5-летних бумаг казначейства США. Такая ситуация называется инверсией кривой доходности и может быть признаком приближающейся экономической рецессии.

Обратная кривая доходности образуется, когда сигнал на дальнейшее повышение ставок регулятора приводит к росту доходности более краткосрочных бумаг, а слабые темпы инфляции и прогноз на замедление роста экономики, напротив, давят на доходность долгосрочных облигаций.

"Очевидно, инвесторы считают, что Федеральная резервная систему (ФРС) США будет более осторожной и зависимой от данных статистики в вопросе повышения ставок. Мы приближаемся к концу цикла повышения ставок. Это негативно для доллара", — приводит агентство мнение аналитика Commerzbank Эстер Райхельт (Esther Reichelt).