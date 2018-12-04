МОСКВА, 4 дек /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Российский рынок акций закрылся в небольшом плюсе по основным индексам, не найдя сильных драйверов роста, отмечают эксперты рынка.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,09% — до 2443,38 пункта, индекс РТС вырос на 0,15%, до 1155,88 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.54 мск поднялся на 26 копеек — до 66,79 рубля, курс евро – на 32 копейки — до 75,74 рубля.

Февральский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,58% — до 62,05 доллара за баррель.

"Отечественные фондовые площадки при полном отсутствии значимых новостей не отличились заметной оригинальностью, но выглядели несколько лучше западных соседей, проведя день в боковом движении, характеризовавшимся еще и крайне невысокой волатильностью – внутридневной рэндж по индексу Мосбиржи легко уложился в один процент. Причем чем ближе к вечеру, тем меньше темперамента наблюдалось на российских биржах, что вполне объяснимо, если учесть весь объем неопределенностей, довлеющих сейчас над нашим фондовым рынком с учетом еще и внешнеполитических факторов", — комментирует Алексей Коренев из "Финама".

ЛИДЕРЫ РОСТА И АУТСАЙДЕРЫ

Среди лидеров роста – акции ТГК-1 (4,01%), "Магнита" (3,71%), бумаги "Татнефти" (обыкновенные акции выросли на 3,7%, префы – на 2,81%), Polymetal (2,82%), депозитарные расписки "Русагро" (2,33%), а также акции "Лукойла" (2,17%), "Уралкалия" (1,83%), "Газпром нефти" (1,8%).

Среди лидеров снижения – акции "Аэрофлота" (-4,6%), депозитарные расписки Х5 (-4,3%), обыкновенные акции "Россетей" (-1,92%), акции "Новатэка" (-1,71%), "Алросы" (-1,68%), а также акции ВТБ (-1,62%), "Сафмар Финансовые инвестиции" (-1,61%) и "Юнипро" (-1,61%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИИ

В среду большинство крупнейших мировых экономик, включая Китай, Россию, Францию, Германию, Британию, ЕС и США представят данные по индексу деловой активности и индексу деловой активности в секторе услуг, напоминает Коренев из "Финама". Еврозона еще и отчитается по розничным продажам, а за океаном выйдет "Бежевая книга". "Детский мир" выплатит дивиденды, состоятся внеочередные собрания акционеров "Магнита" и "Обуви России".

Анастасия Соснова из "Фридом Финанс" полагает, что скорее всего в среду, 5 декабря, отечественный рынок не найдет сил для возобновления роста.

Индекс РТС консолидируется в рамках 1145-1155 пунктов, считает Анна Бодрова из "Альпари".