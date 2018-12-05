МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ощутимо снижаются в среду утром после опубликованных еженедельных данных Американского института нефти (API), показавших рост запасов сырья в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.50 мск стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,9% — до 60,9 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 1,73%, до 52,33 доллара за баррель.

На нефтяном рынке в среду утром происходит снижение цен на нефть после взлета на 3% в течение торгов днем ранее на ожиданиях сокращения добычи сырья ОПЕК+. Однако данные API, свидетельствующие о продолжающемся росте запасов нефти в США, уводят вниз нефтяные котировки. Так, согласно новым данным организации, за неделю по 30 ноября коммерческие запасы нефти в США выросли на 5,4 миллиона баррелей, до 448 миллионов баррелей. В четверг рынок ждет официальных данных по запасам от министерства энергетики США. Аналитики прогнозируют снижение запасов на 942 тысячи баррелей после повышения на 3,57 миллиона баррелей неделей ранее.

Кроме статистики инвесторы опасаются замедления мировой экономики и, как следствие, спроса на нефть. Согласно прогнозам аналитиков Bank of America Merrill Lynch (BAML), мнение которых приводит агентство Рейтер, большинство крупных экономик ждет замедление экономической активности в 2019 году. При этом банк ожидает, что сдержать замедление роста помогут стимулирующие экономические меры властей стран. В этом свете эксперты BAML прогнозируют, что в 2019 году средняя цена на нефть марки Brent составит 70 долларов за баррель, а WTI — 59 долларов за баррель.