МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Курс доллара в среду утром растет по отношению к большинству валют в рамках коррекции после падения с начала недели на фоне ситуации на рынке гособлигаций США, где впервые с 2007 года образовалась инверсия кривой доходности, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.21 мск индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,21% до 97,17 пункта. Курс евро к доллару снижался до 1,1319 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1343 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 112,99 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 112,78 иены за доллар.

Курс доллара в среду отыгрывает снижение, зафиксированное с начала недели. Сначала инвесторы распродавали доллар в качестве более надежного актива после заключения временного перемирия в торговой войне между США и Китаем, а затем дополнительное давление на американскую валюту оказала ситуация на рынке гособлигаций США. Впервые с 2007 года на рынке американских гособлигаций возникла ситуация, когда доходность 2-летних долговых бумаг оказалась выше доходности 5-летних бумаг. Такая ситуация называется инверсией кривой доходности и может быть признаком приближающейся экономической рецессии.

Инверсия кривой доходности происходит, когда сигнал на дальнейшее повышение базовой ставки приводит к росту доходности краткосрочных бумаг, а слабые темпы инфляции и прогноз на замедление роста экономики, напротив, оказывают давление на доходность долгосрочных облигаций.

Опасения вокруг ситуации на рынке гособлигаций США сдерживает коррекционный рост доллара в среду. "На начальном этапе инверсии кривой доходности рынки обеспокоены тем, будет ли рецессия экономики. Они более резко реагируют на слабые данные, чем на сильные", — сказал агентству Рейтер главный валютный стратег Mizuho Securities Масафуми Ямамото (Masafumi Yamamoto).