Рубль в начале дня слабо меняется к доллару и евро
МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов остается недалеко от уровней предыдущего закрытия, при этом слабо снижается к доллару и растет к евро.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск среды рос на 4 копейки — до 66,86 рубля, курс евро снижался на 4 копейки — до 75,77 рубля, следует из данных Московской биржи.
Февральский фьючерс на нефть марки Brent дешевел на 1,5% — до 61,15 доллара за баррель.
https://1prime.ru/Financial_market/20181205/829509348.html