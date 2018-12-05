МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов остается недалеко от уровней предыдущего закрытия, при этом слабо снижается к доллару и растет к евро.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск среды рос на 4 копейки — до 66,86 рубля, курс евро снижался на 4 копейки — до 75,77 рубля, следует из данных Московской биржи.

Февральский фьючерс на нефть марки Brent дешевел на 1,5% — до 61,15 доллара за баррель.