МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 5 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз

 

 

 USD США — День общенационального траура в память о президенте Джордже Буше — выходной на бирже NYSE /Нью-Йоркская фондовая биржа/

 

 

 

 
0:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) 3,453 млн барр 5,36 млн барр (факт)
3:30 AUD Австралия — ВВП (г/г) (3кв2018) 3,4% 2,8% (факт)
3:30 AUD Австралия — ВВП (кв/кв) (3кв2018) 0,9% 0,3% (факт)
4:45 CNY Китай — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (ноябрь) 50,8 53,8 (факт)
11:15 EUR Испания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (ноябрь) 54 53,7
11:30 EUR Еврозона — Выступление президента ЕЦБ Марио Драги

 

 

 

 
11:45 EUR Италия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (ноябрь) 49,2 49,2
11:50 EUR Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (ноябрь) 55 55
11:55 EUR Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (ноябрь) 53,3 53,3
12:00 EUR Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (ноябрь) 52,4 52,4
12:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (ноябрь) 53,1 53,1
12:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (ноябрь) 52,2 52,5
12:40 EUR Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций 1,607%

 

 
13:00 EUR Еврозона — Объём розничных продаж (м/м) (октябрь) 0% 0,2%
16:15 USD США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (ноябрь) 227 тыс 196 тыс
16:30 USD США — Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (3кв2018) 2,2% 2,3%
16:30 USD США — Затраты на рабочую силу (кв/кв) (3кв2018) 1,2% 1,2%
17:45 USD США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (ноябрь) 54,4 54,4
17:45 USD США — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (ноябрь) 54,4 54,4
18:00 USD США — Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (ноябрь) 59,7

 

 
18:00 USD США — Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM (ноябрь) 60,3 59,2
18:00 CAD Канада — Решение Банка Канады по процентной ставке 1,75% 1,75%
18:00 CAD Канада — Сопроводительное заявление Банка Канады

 

 

 

 
18:15 USD США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла

 

 

 

 
18:30 USD США — Запасы сырой нефти 3,577млн барр -2,267млн барр
18:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) 1,177млн барр

 

 
22:00 USD США — "Бежевая книга" ФРС

 

 

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
9:00 RUB Индекс деловой активности в секторе услуг (ноябрь) 56,9 55,6

 

 

 RUB Магнит — ВОСА (реестр закрыт 12.11.2018, в форме заочного голосования, див-ды за 9м2018) 115,51 (1П2017) + 135,5 (фин) — див-д 2017 137,38 (9м2018, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 21.12.2018) — див-д 2018

 

 

 RUB Детский мир — ВОСА (реестр закрыт 09.11.2018, в форме заочного голосования, див-ды за 9м2018) 2,97 (9м2017) + 3,88 (фин) — див-д 2017 4,39 (9м2018, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 16.12.2018) — див-д 2018

 

 

 RUB Обувь России — ВОСА (реестр закрыт 10.10.2018, перевыборы СД)

 

 

 

 

 

 

 RUB МегаФон — СД (одобрение крупной сделки /общим объемом свыше 50 млн долл/)

 

 

 

 