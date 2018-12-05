МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 5 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|
|USD
|США — День общенационального траура в память о президенте Джордже Буше — выходной на бирже NYSE /Нью-Йоркская фондовая биржа/
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|0:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|3,453 млн барр
|5,36 млн барр (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — ВВП (г/г) (3кв2018)
|3,4%
|2,8% (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — ВВП (кв/кв) (3кв2018)
|0,9%
|0,3% (факт)
|4:45
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (ноябрь)
|50,8
|53,8 (факт)
|11:15
|EUR
|Испания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (ноябрь)
|54
|53,7
|11:30
|EUR
|Еврозона — Выступление президента ЕЦБ Марио Драги
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|11:45
|EUR
|Италия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (ноябрь)
|49,2
|49,2
|11:50
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (ноябрь)
|55
|55
|11:55
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (ноябрь)
|53,3
|53,3
|12:00
|EUR
|Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (ноябрь)
|52,4
|52,4
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (ноябрь)
|53,1
|53,1
|12:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (ноябрь)
|52,2
|52,5
|12:40
|EUR
|Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций
|1,607%
|
|13:00
|EUR
|Еврозона — Объём розничных продаж (м/м) (октябрь)
|0%
|0,2%
|16:15
|USD
|США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (ноябрь)
|227 тыс
|196 тыс
|16:30
|USD
|США — Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (3кв2018)
|2,2%
|2,3%
|16:30
|USD
|США — Затраты на рабочую силу (кв/кв) (3кв2018)
|1,2%
|1,2%
|17:45
|USD
|США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (ноябрь)
|54,4
|54,4
|17:45
|USD
|США — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (ноябрь)
|54,4
|54,4
|18:00
|USD
|США — Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (ноябрь)
|59,7
|
|18:00
|USD
|США — Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM (ноябрь)
|60,3
|59,2
|18:00
|CAD
|Канада — Решение Банка Канады по процентной ставке
|1,75%
|1,75%
|18:00
|CAD
|Канада — Сопроводительное заявление Банка Канады
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|18:15
|USD
|США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла
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|18:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|3,577млн барр
|-2,267млн барр
|18:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|1,177млн барр
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|22:00
|USD
|США — "Бежевая книга" ФРС
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|9:00
|RUB
|Индекс деловой активности в секторе услуг (ноябрь)
|56,9
|55,6
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|RUB
|Магнит — ВОСА (реестр закрыт 12.11.2018, в форме заочного голосования, див-ды за 9м2018)
|115,51 (1П2017) + 135,5 (фин) — див-д 2017
|137,38 (9м2018, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 21.12.2018) — див-д 2018
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|RUB
|Детский мир — ВОСА (реестр закрыт 09.11.2018, в форме заочного голосования, див-ды за 9м2018)
|2,97 (9м2017) + 3,88 (фин) — див-д 2017
|4,39 (9м2018, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 16.12.2018) — див-д 2018
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|RUB
|Обувь России — ВОСА (реестр закрыт 10.10.2018, перевыборы СД)
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|RUB
|МегаФон — СД (одобрение крупной сделки /общим объемом свыше 50 млн долл/)
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