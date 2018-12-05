МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций в первой половине дня оказался под давлением негативных настроений инвесторов на глобальном фондовом рынке и американском рынке облигаций.

Индекс Мосбиржи к 11.47 мск опускался на 0,92% — до 2421 пункта, индекс РТС — на 1,09%, до 1143,26 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 11 копеек — до 66,72 рубля, курс евро — на 13 копеек, до 75,67 рубля.

Февральский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 1,32% — до 61,26 доллара за баррель.

Европейские индексы также открыли торги в среду снижением на 1-1,3%, азиатские рынки упали к закрытию торгов на 0,53-1,65%.

ВСЛЕД ЗА УОЛЛ-СТРИТ И НЕФТЬЮ

Падение российского рынка акций является следствием цепной реакции существенных распродаж американского фондового рынка, отмечает Артем Деев из Amarkets.

Инвесторы после волны покупок на фоне итогов встречи лидеров США и КНР Дональда Трампа и Си Цзиньпина начали сомневаться в реалистичности достижения торгового соглашения — этому способствовала риторика советника американского президента Кудлоу, в свою очередь замечает Константин Карпов из "БКС Брокер".

Негативом также послужила неопределенность в сроках исполнения договоренностей Китаем относительно закупки продукции американских аграриев и снижения пошлин на импорт американских автомобилей, добавляет он.

"Американский фондовый рынок просел на фоне потерь финансового сектора из-за снижения доходности американских облигаций. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась до минимума с середины сентября. Разницы в доходности 10-летних и двухлетних облигаций также уменьшилась до минимальной за десятилетие. Подобный спред доходности облигаций расценивается в качестве признака рецессии американской экономики. Участники рынка опасаются, что замедление темпов роста экономики США приведет к еще большим потерям на развивающихся рынках", — говорит Деев.

"Между тем, добавили нервозности чиновники из ФРС, которые заявляют, что регулятор обращает внимание на тренды в макроэкономической статистике, а не на единичные данные. Ожидания повышения ставки снова вышли на первый план. Кривая доходности гособлигаций стала еще более плоской", — также отмечает Карпов.

Еще одним фактором давления аналитик назвал просадку нефтяных котировок. "Поступают противоречивые заявления относительно планов сокращения добычи стран ОПЕК+ в 2019 году. Кроме того, запасы нефти в США по данным API выросли, хотя согласно сезонности, рынок больше был настроен на их сокращение", — поясняет эксперт.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста – акции "Аэрофлота" (1,69%), ЛСР (1,17%), "Северстали" (1,06%), "Полюса" (0,86%), АФК "Система" (0,67%), а также акции "Распадской" (0,59%) и "Мосэнерго" (0,53%).

Среди лидеров снижения – депозитарные расписки Х5 (-3,45%), бумаги Сбербанка (префы опускаются на 1,58%, обыкновенные акции падают на 2,43%), акции "Газпрома" (-2,09%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (-1,92%), обыкновенные акции "Татнефти" (-1,82%), а также акции Polymetal (-1,52%), "Роснефти" (-1,42%), "Интер РАО" (-1,39%) и бумаги "Башнефти" (префы опускаются на 1,22%, обыкновенные акции — на 1,02%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Ближайшими поддержками для индексов Мосбиржи и РТС выступают уровни 2410 и 1125 пунктов, отмечает Елена Кожухова из "Велес Брокер". "Индексам пока будет сложно закрепиться выше ближайших сопротивлений, хотя цены на нефть все еще держатся на высоких уровнях, что сдержит продажи", — добавляет она.

Снижение спроса на рисковые активы и откат нефтяных котировок может способствовать локальному коррекционному движению в индексе Мосбиржи ближе к отметке 2400 пунктов, полагает Михаил Поддубский из Промсвязьбанка.