МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба анализирует случившуюся в ноябре приостановку "Роснефтью" торгов топливом на бирже, никаких решений нет, сообщил журналистам замглавы ФАС Анатолий Голомолзин в кулуарах конференции "Рынок транспортных услуг: взаимодействие и партнерство".

"Чтобы последовало наказание, нужно, чтобы был состав нарушения. Мы никаких заявлений по этому поводу не делали. Ситуация анализируется. Будет или нет — в настоящее время таких решений не имеется", — ответил Голомолзин на вопрос о том, последует ли какое-либо наказание для "Роснефти".

"Роснефть", крупнейший производитель топлива в России, не осуществляла продажи бензина, дизтоплива и авиакеросина на бирже 15 и 16 ноября, потом возобновила участие в биржевых торгах нефтепродуктами, совершая адресные сделки с крупными промышленными потребителями и сетями АЗС, реализующими топливо конечным потребителям. Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев неоднократно говорил, что компания не хочет, чтобы на продаваемом ею топливе наживались перекупщики. 27 ноября компания полностью возобновила биржевые нефтепродуктами.