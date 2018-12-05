МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Рубль днем слегка повышается к доллару и евро на фоне попыток рынка нефти удержаться около уровня в 62 доллара за баррель сорта Brent.

Снижение Минфином РФ объема покупки валюты в декабре-январе в рамках бюджетного правила поддержало курс российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.02 мск снижался на 10 копеек — до 66,72 рубля, курс евро — на 7 копеек — до 75,73 рубля.

РУБЛЬ В НЕБОЛЬШОМ ПЛЮСЕ

Российская валюта днем слегка повышалась против доллара и евро на фоне попыток рынка нефти удержаться около уровня в 62 доллара за баррель сорта Brent после двухдневного роста и попыток тестирования уровня сопротивления около отметки 63,5 доллара.

Участники рынка оценивают новости с начавшегося сегодня в Вене министерского мониторингового комитета ОПЕК+, который определяет рекомендуемые странам-участницам уровни добычи, необходимые для баланса мирового рынка нефти. ОПЕК хочет убедить РФ сократить добычу минимум на 300 тысяч баррелей в сутки. При этом картель готов рассмотреть постепенное сокращение добычи нефти Россией. Ранее обсуждалось сокращение добычи Россией на 150 тысяч баррелей.

Ощутимое снижение уровня покупок валюты Минфином РФ в декабре-январе в рамках бюджетного правила оказало поддержку российской валюте. Ведомство объявило о покупке валюты на 366,1 миллиарда рублей против 525,8 миллиарда в ноябре-декабре. Сказалось снижение мировых цен на нефть, которые с максимумов начала октября (около 86,7 доллара за баррель сорта Brent) теряли более 30% к минимуму ноября (около 57,5 доллара), отметил Иван Марчена из ГК Forex Club.

Удачное размещение Минфином на первом аукционе ОФЗ – на 14,94 миллиарда рублей (по номиналу) из предложенных 15 миллиардов также поддерживает курс рубля.

В итоге, доллар и евро днем снижались против рубля на 0,1-0,2%, рублевая цена нефти при этом колебалась в районе уровня 4,15 тысячи рублей за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Внешние факторы курсовой динамики полностью доминируют, поэтому рублю пока не удается показать уверенный рост, несмотря на наличие внутренних предпосылок со стороны платежного баланса в отсутствии покупок валюты на рынке со стороны Центробанка и на фоне благоприятной монетарной политики, сказал главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.

Несмотря на то что покупки валюты в декабре в рамках бюджетного правила продолжат осуществляться путем перераспределения валютных резервов от Банка России в пользу Минфина, объявленный объем станет первым индикатором, в каких объемах ЦБ может возобновить интервенции на открытом рынке в январе при новых уровнях цен на нефть, и такие объемы не окажут значительного давления на рубль в начале года в условиях сильного профицита текущего счета, рассуждает Евгений Кошелев из Росбанка.

Скажется и замедление темпов оттока частного капитала в условиях временного ослабления геополитической напряженности, добавил он.