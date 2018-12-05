БРЮССЕЛЬ, 5 дек — ПРАЙМ. Еврокомиссия рекомендует товарным биржам ЕС содействовать развитию торговли нефтью и нефтепродуктами в евро. Рекомендация ЕК опубликована в среду. "Товарным биржам следует способствовать дальнейшему развитию деривативных контрактов, номинированных в евро, на сырую нефть и нефтепродукты", — говорится в разделе, посвященном расширению использования евро в сделках участников европейского рынка, связанных с энергоносителями.