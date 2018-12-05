МОСКВА, 5 дек /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Российский рынок акций закрылся разнонаправленно на фоне кратковременного роста стоимости нефти в район 63 долларов за баррель, отмечают эксперты рынка.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос 0,09% — до 2445,55 пункта, индекс РТС снизился на 0,25%, до 1153 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" к 22.41 мск снижался на 23 копейки — до 66,59 рубля, курс евро – на 29 копейки — до 75,51 рубля.

Февральский фьючерс на нефть марки Brent после роста к 63 долларам за баррель к закрытию торгов на рынке акций Московской биржи перешел к снижению и к текущему моменту теряет 0,68% — до 61,66 доллара за баррель.

"Можно смело констатировать, что сегодня российские биржи выглядели куда бодрей иностранных", — комментирует Алексей Коренев из "Финама".

"Индекс Мосбиржи сегодня в ходе торгов терял более процента, следуя за ухудшением внешней конъюнктуры, однако к концу дня сумел отыграть внутридневные потери и даже прибавить символические 0,1% на фоне возврата к росту нефтяных котировок", — отмечает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.

ЛИДЕРЫ РОСТА И АУТСАЙДЕРЫ

Среди лидеров роста – акции "Распадской" (2,35%), ЛСР (1,72%), префы "Сургутнефтегаза" (1,51%), акции "Полюса" (1,38%), префы "Татнефти" (1,24%), а также акции "Норникеля" (1,22%), "Алросы" (1,21%), обыкновенные акции "Россетей" (1,08%), акции "Магнита" (1,03%) и акции "Аэрофлота" (1,03%).

"В секторальном разрезе наиболее крепко, что вполне естественно при возврате стоимости Brent выше 62 долларов за баррель, смотрелся нефтегазовый сектор, в котором ключевые бумаги, за исключением "Газпром нефти" (-0,8%) и "Роснефти" (0%), показали положительную динамику. Здесь в первую очередь, отметим обновление акциями "Лукойла" (+1%) исторических максимумов, выход обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" (+0,7%) к максимумам с начала осени, а привилегированных акций "Сургутнефтегаза" (+1,5%) — с лета 2016 года. Продолжилось и возвратное повышательное движение акций "Татнефти" (+1%), целью которого мы считаем обновление своих исторических пиков", — замечает Локтюхов из Промсвязьбанка.

Среди лидеров снижения – депозитарные расписки Х5 (-2,91%), акции "Уралкалия" (-2,55%), "Интер РАО" (-1,8%), акции "Энел Россия" (-1,75%), НЛМК (-1,71%), а также акции ММК (-1,64%) и бумаги Сбербанка (префы снизились на 1,41%, обыкновенные акции – на 1,51%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИИ

В России в четверг пройдет заседание совета директоров "Русгидро" и внеочередное собрание акционеров "Мегафона", напоминает Коренев из "Финама".

"Сдержанно-оптимистичное завершение торгов акциями в России указывает на готовность участников рынка к продолжению покупок в нефтегазовом секторе в преддверии саммита ОПЕК, по итогам которого рынки надеются увидеть заключение нового соглашения по ограничению добычи, а также — к отыгрыванию отдельных идей во внутренних секторах", — говорит Локтюхов из Промсвязьбанка.

В случае устойчивости цен на нефть и стабилизации ситуации на мировых рынках аналитик рассчитывает увидеть продолжение восходящего движения индекса Мосбиржи, считая вероятным тест исторического максимума (2502 пункта) уже до конца этой недели.

Ближайшая поддержка для рублевого индикатора стоит на уровне 2400 пунктов, под ней – 2385 пунктов, индекс РТС консолидируется, как и ожидалось, в пределах 1140-1155 пунктов, отмечает Анна Бодрова из "Альпари".