МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) значительно снижаются в четверг на фоне сообщений о задержании в Канаде финансового директора Huawei Technologies, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.22 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 1,28% — до 2615,82 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,32%, до 1362,55 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 2,57% — до 26127,89 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,31%, до 2073,57 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался на 0,58% — до 5635,3 пункта, японский Nikkei 225 — на 2,17%, до 21444,97 пункта.

Рынки с пессимизмом восприняли новости о том, что финансовый директор Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу была задержана в канадском Ванкувере 1 декабря. США запрашивают ее экстрадицию по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана. Слушание о залоге назначено на пятницу. Посольство КНР в Канаде назвало задержание грубым нарушением прав человека и сделало представление как США, так и Канаде.

На этом фоне акции компаний технологического сектора Азии падают в цене: бумаги Tokyo Electron дешевеют на 5%, Advantest Corp – на 5,4%, Samsung – на 1,8%.

"Эта новость является довольно важной в свете того, что власти США пытаются уговорить своих союзников отказаться от использования оборудования, производимого Huawei, из-за рисков в области безопасности", — приводит агентство MarketWatch комментарий аналитика OANDA Стивена Иннеса (Stephen Innes).

В конце ноября в американских СМИ появилась неофициальная информация о том, что администрация США пытается убедить провайдеров беспроводной связи и интернета в ряде стран отказаться от оборудования китайской компании Huawei, которую Вашингтон обвиняет в скрытом шпионаже. Обеспокоенность США вызывает, в частности, безопасность американских военных баз в Германии, Италии и Японии, провайдеры которых широко используют продукцию Huawei.