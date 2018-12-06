МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Курс доллара к иене снижается в четверг утром на фоне распродаж на мировых фондовых биржах, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.07 мск курс евро к доллару рос до 1,1348 доллара за евро с 1,1344 доллара на прошлом закрытии. Курс доллара к иене уменьшался до 112,64 иены со 113,19 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,08%, до 96,99 пункта.

Инвесторы уходят в безопасные активы, к которым традиционно относится иена, на фоне волатильности мировых фондовых рынков. В частности, биржи Азии в четверг падают в пределах 2,5% после задержания в Канаде финансового директора Huawei Technologies. Биржи Европы закрылись в среду в минусе на 1,2-1,4%.

Вызывает опасения рынков и снижение доходности долговых бумаг США, которое инвесторы восприняли как возможный признак замедления экономического роста. "Более низкая доходность казначейских гособлигаций США приводит к снижению курса доллара к иене", — сказал агентству Рейтер старший валютный стратег Daiwa Securities Юкио Исизуки (Yukio Ishizuki).

Спрос на безопасные активы, включая иену, традиционно возрастает в случае усиления внешних рисков и волатильности.