МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Курс рубля в четверг утром умеренно снижается к доллару и ушел в минус к евро после попытки роста на старте торгов, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск четверга рос на 14 копеек — до 66,71 рубля, курс евро — на 4 копейки, до 75,57 рубля, следует из данных Московской биржи.

Февральский фьючерс на нефть марки Brent дешевел на 0,81% — до 61,06 доллара за баррель.

На открытии торгов курс доллара рос на 9 копеек, а евро — снижался на 6 копеек.