МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Европейские фондовые биржи резко снижаются в четверг на фоне новостей вокруг китайского производителя Huawei, которые увели вниз стоимость акций компаний технологического сектора Азии и биржи региона в целом, свидетельствуют данные торгов

По состоянию на 11.32 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 1,3%, до 6832,19 пункта, французский CAC 40 — на 1,55%, до 4865,9 пункта, немецкий DAX — на 1,74%, до 11006,92 пункта.

Участники торгов в Европе подхватили негатив азиатских инвесторов в четверг и распродают акции компаний. Давление на настроения рынков оказывают сообщения о задержании в Канаде по запросу США финансового директора Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу, что вызвало новую волну опасений относительно перспектив торговых отношений США и КНР. США запрашивают ее экстрадицию по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана. Слушание о залоге назначено на пятницу.

Эксперты сходятся во мнении, что задержание финдиректора Huawei — это еще один негативный фактор для отношений США и Китая. "Это реальная иллюстрация того, что перемирие в торговой войне не слишком помогает исправить отношения между США и Китаем, которые по-прежнему ухудшаются", — сказала агентству Блумберг рыночный стратег Saxo Bank Элеанор Крейг (Eleanor Creagh).

Определенное влияние на настроения инвесторов оказывает статистика из Германии. Согласно официальным данным, объем промышленных заказов в стране в октябре вырос на 0,3% в месячном исчислении после повышения на 0,1% месяцем ранее. При этом аналитики ждали снижения показателя на 0,4%.