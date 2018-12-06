МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Курс рубля усилил снижение и теряет порядка 50 копеек на нефти марки Brent, обвалившейся более чем на 3% — ниже 60 долларов за баррель на новостях в преддверии заседания ОПЕК, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 12.58 мск четверга рос на 47 копеек — до 67,04 рубля, курс евро — на 49 копеек — до 76,02 рубля.

Курс доллара уже подскакивал до 67,1 рубля, евро – до 76,08 впервые с 30 ноября, также следует из динамики торгов.

Февральский фьючерс на нефть марки Brent дешевел на 3,09% — до 59,66 доллара за баррель.