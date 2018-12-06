МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем усилили снижение до 5% после заявлений министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, сделанных в Вене перед встречей ОПЕК, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.35 мск стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 4,6% — до 58,66 доллара за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI — на 4,7%, до 50,41 доллара за баррель. Минутами ранее падение превышало 5%.

Аль-Фалих заявил, что соглашения по уровню добычи нефти ОПЕК+ в 2019 году пока нет, а есть только различные предложения. По словам министра, ОПЕК+ обсуждает сокращение добычи на 0,5-1,5 миллиона баррелей в сутки. Он назвал адекватным объемом сокращения 1 миллион баррелей в сутки.

До заявлений саудовского министра нефть также дешевела, но не так сильно — примерно на 1%.