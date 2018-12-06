МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Рубль в четверг реагирует умеренным снижением на усиление волатильности при торгах нефти, в том числе в связи с ее падением на 5%, оставаясь под давлением вместе с другими валютами развивающихся рынков на фоне уменьшения аппетита к рисковым активам, говорят опрошенные агентством "Прайм" аналитики.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.45 мск четверга рос на 35 копеек, до 66,92 рубля, курс евро — на 26 копеек, до 75,89 рубля, следует из динамики торгов Московской биржи.

Февральский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 2,45% — до 60,05 доллара за баррель. Стоимость нефти в течение дня падала на 5%.

УМЕРЕННОЕ СНИЖЕНИЕ

В начале торгов рубль терял порядка 20 копеек к доллару и порядка 10 копеек к евро на умеренно негативном внешнем фоне, влияние на который, в частности, оказало усиление опасений вокруг торговых отношений США и КНР.

Днем нефть марки Brent краткосрочно пыталась укрепиться, однако поступающие новости перед началом заседания стран ОПЕК не только вернули ее к снижению, но и заставили опуститься ниже 60 долларов за баррель.

Затем мировые цены на нефть усилили снижение до 5% после заявлений министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, сделанных в Вене перед встречей ОПЕК.

Аль-Фалих заявил, что соглашения по уровню добычи нефти ОПЕК+ в 2019 году пока нет, а есть только различные предложения. По словам министра, ОПЕК+ обсуждает сокращение добычи на 0,5-1,5 миллиона баррелей в сутки. Он назвал адекватным объемом сокращения 1 миллион баррелей в сутки.

На этом фоне рубль несколько усилил снижение и в моменте терял к доллару 66 копеек, к евро – 61 копейку.

"Пятипроцентное снижение нефти, конечно же, оказывает давление на рубль, но как таковая сделка (по сокращению добычи – ред.) будет заключена, другое дело – сроки и объемы не те, которые ожидал рынок. Наверное, участники рынка и не закладывают чрезмерного в дальнейшем снижения нефтяных цен, и поэтому реакция рубля на нефть не столь сильная", — считает Денис Давыдов из "Нордеа банка".

"Движение нефти сейчас не столь важно для рубля, с которой он достаточно сильно раскоррелировался, благодаря действию бюджетного правила. Давление на рубль сейчас растет в связи с общим снижением аппетита к рисковым активам: в моменте юань теряет 0,5%, турецкая лира более 1%, африканский ранд – более 1%, песо – 0,6%. Речь идет об оттоке капитала со всех развивающихся рынков", — прокомментировал положение аналитик "ВТБ Капитала" Максим Коровин.

"Может быть смелое заявление, … но отчасти может быть, после предыдущего заседания к текущему российского регулятора ситуация в части инфляции, инфляционных ожиданий не стала лучше, растет вероятность того, что ЦБ на декабрьском заседании может пойти на повышение ставки (сейчас 7,5% — ред.). Отчасти это может приносить эффект меньшего ослабления рубля по сравнению с нефтяными ценами", — добавил Давыдов.

ПРОГНОЗЫ

Доллар США в четверг может закрепиться в пределах 66,8-67,45 рубля, евро — в диапазоне 75,75-76,4 рубля, полагает Анна Бодрова из "Альпари".

Курс доллара США поднялся к 66,8 рубля, и пока все еще нет оснований предполагать, что пара рубль-доллар США выберется из среднесрочного устоявшегося диапазона 65-68 рублей, считает Анастасия Соснова из "Фридом Финанс".