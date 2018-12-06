МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций во второй половине дня продолжает отыгрывать негативные настроения инвесторов на глобальном фондовом рынке, теряя почти 2%, дополнительное давление оказывает сильная просадка нефти, следует из динамики торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 16.19 мск в минусе на 1,68% — до 2404,53 пункта, индекс РТС — на 1,72%, до 1133,15 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 25 копеек — до 66,82 рубля, курс евро — на 41 копейку, до 75,94 рубля.

Февральский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 2,1% — до 60,27 доллара за баррель.

Стоит отметить, что европейские индексы также в четверг падают на 1,7-2,3%, азиатские рынки просели к закрытию торгов на 0,22-2,47%.

РЫНКИ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

"Как гром среди ясного неба прогремела сегодня утром новость об аресте в Канаде CFO (финансового директора – ред.) китайской компании Huawei. Это новость оказалась шоком для инвесторов и привела к обвалу на биржах по всему миру. Это сильнейший удар по торговому перемирию между Китаем и США, которое вот-вот должно было состояться. Не совсем понятно, почему именно в такой неподходящий момент произошел арест и кто был его инициатором, но если дело быстро не утрясется, это может спровоцировать ещё больший обвал на рынках акций", — комментирует Василий Олейник из "Финама".

Все европейские биржевые индексы торгуются на новых годовых минимумах, фьючерсы на Америку также ушли на отрицательную территорию относительно старта года, констатирует аналитик.

К середине торгового дня основные российские фондовые индексы Мосбиржи и РТС сильно просели по отношению к уровням предыдущего закрытия, отмечает Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал". Вместе с тем, в них уже наметился пока достаточно слабый коррекционный отскок от внутридневных минимумов, и вполне вероятно, что указанные индексы сегодня уже не пойдут существенно ниже, добавляет аналитик.

"Просадка российского рынка акций также сопоставима с его недавним масштабным приростом. И это вполне логично, поскольку у инвесторов и спекулянтов вновь появились обоснованные сомнения в том, что США и Китай сумеют быстро и безболезненно завершить уже разгоревшуюся торговую войну. Однако основным ударом для российского рынка акций выступило сильное внутридневное падение нефтяных котировок. Впрочем, краткосрочное увеличение волатильности во фьючерсах на "черное золото" стало вполне ожидаемым. В эти часы решается дальнейшая судьба действующего международного ограничения на добычу сырой нефти в формате ОПЕК+", — говорит эксперт.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста – акции ТГК-14 (5,18%), префы "Сургутнефтегаза" (1,26%), акции "Уралкалия" (0,61%), "МРСК Волги" (0,4%), "Газпром нефти" (0,21%), а также акции "Детского мира" (0,15%) и обыкновенные акции "Ростелекома" (0,11%).

"На фоне сильной внутридневной просадки индекса Мосбиржи почти все ликвидные акции торгуются с существенным понижением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия. Ожидаемо слабее рынка сегодня выглядят многие представители нефтегазового сектора", — говорит Манжос из ИК "Алго Капитал".

Так, акции "Газпрома" падают на 2,74%, "Лукойла" — на 2,39%, "Роснефти" — на 2,63%, префы "Транснефти" — на 0,7%, акции "Новатэка" на 0,55%; также снижаются бумаги "Татнефти" (префы — на 0,27%, обыкновенные акции — на 2,4%), "Башнефти" (префы — на 1,53%, обыкновенные акции — на 1,32%) и обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" — на 0,64%.

Также в лидерах падения – обыкновенные акции "Мечела" (-2,82%), бумаги Сбербанка (префы снижаются на 1,16%, обыкновенные акции – на 2,07%), акции "Мосэнерго" (-2,35%), "Сафмар Финансовые инвестиции" (-2,16%), ОГК-2 (-2,12%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Манжос из ИК "Алго Капитал" ожидает закрытия индекса Мосбиржи недалеко от уровня 2400 пунктов, с существенным понижением в диапазоне от 1% до 2% по итогам дня.

Отечественный рынок в большей степени реагирует на перспективы дальнейшего падения котировок нефти, если участники соглашения ОПЕК+ договорятся лишь о символическом снижении добычи, считает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".