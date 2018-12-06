МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Акции "Уралкалия" подскочили на 2,8% после сообщения о приобретении структурой Сбербанка 10,18% акций компании, следует из данных торгов Московской биржи.

К 17.12 мск акции "Уралкалия" поднимались на 2,27% — до 86,62 рубля (уже подскакивали на 2,81% — до 87,24 рубля), при этом индекс Мосбиржи снижался на 1,65%.

Ранее в четверг в Сбербанке сообщили РИА Новости, что его структура — ООО "Сбербанк Инвестиции" приобрела 10,18% голосующих акций ПАО "Уралкалий" у Rinsoco Trading Co Limited.

Производственные активы "Уралкалия" включают в себя пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в Березниках и Соликамске (Пермский край) на территории Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей.

Основными владельцами "Уралкалия" являются "Уралхим" Дмитрия Мазепина, а также партнер последнего, белорусский предприниматель Дмитрий Лобяк. По данным списка аффилированных лиц "Уралкалия" на 30 сентября, они владели примерно по 20% акций компании; Лобяк владел акциями "Уралкалия" через Rinsoco Trading Co Limited.