МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером сохраняют дневные темпы снижения на итогах заседания ОПЕК, почти не реагируя на первое за 11 недель снижение запасов сырья в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.15 мск стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 3,61% — до 59,34 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI падала на 3,59%, до 51,02 доллара за баррель.

По данным минэнерго США, запасы нефти в стране за прошлую неделю упали на 7,3 миллиона баррелей, или на 1,6% — до 443,2 миллиона баррелей. При этом аналитики ждали снижения запасов только на 942 тысячи баррелей, или на 0,2%, до 449,6 миллиона баррелей. Показатель продемонстрировал снижение впервые за 11 недель.

Однако данные по сильному падению запасов в США практически не оказали поддержку котировкам, так как основным фактором на рынке нефти остается потенциальное сокращение добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+. В Вене в четверг прошла конференция участников ОПЕК, на которой обсуждалась, в частности, рекомендация комитета ОПЕК+ сократить добычу нефти на первое полугодие 2019 года.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих по итогам заседания заявил, что организация пока не достигла общего решения по сокращению добычи нефти. Как сообщило агентство Блумберг со ссылкой делегатов, решение об исключении для Ирана в рамках сделки о сокращении добычи нефти ОПЕК+ было камнем преткновения в обсуждении участников заседания.

В пятницу состоится заседание министров всех стран-участниц соглашения ОПЕК+.