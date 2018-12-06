МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций в четверг упал вслед за основными мировыми фондовыми рынками.

Новая мощная волна снижения нефтяных котировок также оказала давление на стоимость российских активов.

К закрытию рублевый индикатор Мосбиржи снизился на 1,36% — до 2412,31 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,64%, до 1134,07 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

В БОКОВИКЕ

Российский фондовый рынок в четверг попал под внешнее давление. Поводом для роста рисков торговых войн между США и КНР стал арест в Канаде финансового директора китайской компании Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу по запросу США. Она якобы подозревается в нарушении санкций Америки против Ирана. Мэн Ваньчжоу — дочь основателя Huawei Жэнь Чжэнфэя и является заместителем председателя правления компании.

Дополнительное давление пришло от очередного провала мировых цен на нефть ниже психологически значимого уровня 60 долларов за баррель сорта Brent. Инвесторы опасаются, что ОПЕК+ не сможет договориться о сокращении добычи нефти на проходящем в Вене саммите, отметил Иван Марчена из ГК Forex Club.

В лидерах снижения оказались бумаги "Мечела" (-3,2%), а также "Газпрома" (-2,4%) — на фоне опасений по поводу невысоких дивидендов компании, говорят аналитики. Также подешевели бумаги МТС (-2,4%), "Яндекса" (-2,1%) и "Роснефти" (-2,1%).

Выросли в цене акции "Уралкалия" (+2,4%) – на фоне новостей о покупке 10% акций структурами Сбербанка (-1,9%). Также подорожали префы "Сургутнефтегаза" — на фоне возобновившегося роста доллара против рубля, подросли акции "Магнита" (+0,8%) и Polymetal (+0,7%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

При позитивном сценарии, подразумевающем сокращение добычи нефти ОПЕК+ не менее, чем на 1,2-1,4 миллиона баррелей в сутки в течение всего 2019 года, индекс Мосбиржи может вернуться к растущей динамике и в отсутствие обострений геополитических рисков до конца года выйти к новым историческим максимумам, отметил Александр Бахтин из компании "БКС Премьер".

Ближайшие торги индекс Мосбиржи проведет в диапазоне 2360-2460 пунктов, а РТС – в коридоре 1120-1150 пунктов, считает Иван Марчена из ГК Forex Club.