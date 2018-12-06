МОСКВА, 6 дек /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль вечером снижался к доллару и к евро на фоне падения рынка нефти ниже психологически значимого уровня 60 долларов за баррель сорта Brent.

Снижение спроса на рисковые активы из-за обострения опасений по поводу торговых войн добавили негатива в курсовую динамику российской валюты, говорят эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.08 мск повышался на 30 копеек — до 66,87 рубля, курс евро — на 62 копейки и равнялся 76,15 рубля.

РУБЛЬ ПОШЕЛ ВНИЗ

Российская валюта вечером снижалась против доллара и евро на фоне очередного провала рынка нефти ниже ключевой отметки 60 долларов. Участники рынка опасаются, что ОПЕК+ не сможет договориться о сокращении добычи нефти на проходящем в Вене саммите, или сокращение окажется незначительным.

Дополнительное давление на рубль пришло от ухудшения конъюнктуры мировых рынков на фоне рисков очередного обострения торговых отношений между США и Китаем.

Поводом для этого стал арест в Канаде финансового директора китайской компании Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу по запросу США. Она якобы подозревается в нарушении санкций Америки против Ирана. Мэн Ваньчжоу — дочь основателя Huawei Жэнь Чжэнфэя и является заместителем председателя правления компании.

Впрочем, глава правительства РФ Дмитрий Медведев отчасти поддержал курс российской валюты, заявив, что дедолларизация не означает отказ от доллара, никакого запрета на хождение американской валюты в России не будет, добавил он. Идеи запрета доллара в России "абсурдны, они противоречат вообще экономическим правилам", резюмировал премьер-министр.

В итоге, доллар и евро вечером повышались против рубля на 0,6-0,8%, рублевая цена нефти при этом сползла ниже уровня 4 тысячи рублей за баррель сорта Brent, что свидетельствует об инертности рубля при движении вниз против доллара на фоне провала рынка нефти.

ПРОГНОЗЫ

На следующих торгах американская валюта будет колебаться в диапазоне 66,4-67,6 рубля, евро – в коридоре 75,5-76,9 рубля, считает Иван Марчена из ГК Forex Club.

Бюджет России бездефицитен при стоимости черного золота на уровне 53 доллара за баррель, рассуждает Александр Разуваев из компании "Альпари".

"Для сравнения, в Казахстане для этого необходима цена на нефть на отметке 62 доллара, в Иране – на уровне 72 доллара, в Cаудовской Аравии – на отметке 88 долларов. Другое дело, что слишком много "медвежьих" прогнозов на 2019 год, и они не лишены основания. Если экспортеры не договорятся, то 50 за баррель нефти марки Brent может стать реальностью. Именно на данную цену на нефть стоит ориентироваться при долгосрочных прогнозах. В этом случае пара доллар/рубль выйдет на уровень 71-72", — добавил он, рассуждая о влиянии нефтяных котировок на курс рубля.