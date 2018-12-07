МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов пятницы мало менялся к доллару и к евро в отсутствие сильных внешних сигналов пока инвесторы ожидают решения ОПЕК+ по параметрам добычи нефти.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск повышался на 6 копеек, до 66,93 рубля, курс евро снижался на 2 копейки, до 76,08 рубля, следует из данных Московской биржи.

Стоимость нефти с утра снижалась на 0,9%, до 59,5 доллара за баррель по марке Brent.