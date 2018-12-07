МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Рынок акций РФ в начале торгов повышается на фоне роста акций Сбербанка, представившего результаты деятельности по РСБУ за 11 месяцев года.

Индекс Мосбиржи к 10.10 мск повышался на 0,2%, до 2417 пунктов, индекс РТС — на 0,2% — до 1136 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Акции Сбербанка растут на 0,6% (обыкновенные) и 0,7% (привилегированные). Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе-ноябре 2018 года выросла на 21,6% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года — до 758,6 миллиарда рублей, сообщил банк в пятницу.

Стоимость нефти с утра снижалась на 0,9%, до 59,50 доллара за баррель по марке Brent.