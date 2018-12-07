МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в пятницу преимущественно ростом индексов, частично отыграв существенное падение в предыдущий день торгов, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,03%, до 2605,89 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite почти не изменился и составил 1350,7 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опустился на 0,35%, до 26063,76 пункта, корейский KOSPI вырос на 0,34%, до 2075,76 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,42%, до 5681,5 пункта, японский Nikkei 225 прибавил 0,82%, до 21678,68 пункта.

Текущая неделя для рынков АТР отличалась высокой волатильностью. В понедельник их рост достигал 3%, поскольку инвесторы отыгрывали временное перемирие в торговой войне США и Китая, достигнутое в рамках саммита G20 на минувших выходных. Однако уже во вторник оптимизм инвесторов начал иссякать, поскольку они начали сомневаться в том, что достигнутые договоренности помогут США и Китаю разрешить торговый конфликт на долгосрочную перспективу.

В четверг к сомнениям прибавились новости о задержании в Канаде финансового директора Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу по запросу США, и это увело биржевые индексы региона вниз на 1-2%. А в пятницу инвесторы в основном отдавали предпочтение покупкам ценных бумаг, ощутимо подешевевших по итогам предыдущих торгов.

Аналитик OANDA Стивен Иннес (Stephen Innes), мнение которого приводит агентство Франс Пресс, считает, что рынки АТР на текущей неделе отличались чрезмерной реакцией на происходящие события.