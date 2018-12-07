МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу демонстрируют смешанную динамику в ожидании решений по объемам добычи сырья ОПЕК+ по итогам заседания министров всех стран-участниц соглашения, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.57 мск стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,42% — до 60,31 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI падала на 0,19%, до 51,39 доллара за баррель.

Участники торгов ждут заседания министров всех стран-участниц соглашения ОПЕК+, которое состоится в пятницу. В четверг в Вене прошла конференция участников ОПЕК, на которой обсуждалась, в частности, рекомендация комитета ОПЕК+ сократить добычу нефти на первое полугодие 2019 года. Заседание длилось около пяти часов. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих после этого сообщил, что ОПЕК пока не достигла общего решения по сокращению добычи нефти, продолжает обсуждение.

"Для того чтобы развернуть "медвежий" тренд, нужно убедительное и единое заявление ОПЕК по итогам заседания. Решение о сокращении добычи даже на 1 миллион баррелей в день может в краткосрочной перспективе вызвать подход "продавай на фактах". Если соглашение не будет достигнуто, то цены на нефть окажутся под значительным давлением", — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков американского инвестиционного банка Jefferies.