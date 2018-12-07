МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Рубль усилил рост к доллару и евро вслед за ростом нефти на 5%, отыгрывая сообщения о договоренности ОПЕК, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.49 мск снижался на 66 копеек — до 66,21 рубля, курс евро – на 70 копеек до 75,40 рубля, следует из данных Московской биржи. Доллар и евро после сообщений из Вены по итогам заседания ОПЕК потеряли дополнительно более 30 копеек.

Заседание ОПЕК закончилось договоренностью о сокращении добычи нефти ОПЕК+ на 1,2 миллиона баррелей в сутки, Россия согласилась на предложение ОПЕК, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на делегатов.