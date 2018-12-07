МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Депозитарные расписки "Ленты", одного из крупнейших российских ритейлеров, падали на Лондонской бирже более чем на 7%, на Московской бирже – более чем на 8%, следует из динамики торгов.

К 17.36 мск депозитарные расписки "Ленты" на Лондонской бирже (LSE) снижались на 6,48% — до 3,32 доллара за бумагу (уже падали на 7,4% — до 3,29 доллара).

На Московской бирже к текущему моменту бумаги ритейлера опускаются на 7,52%, до 220,2 рубля (уже падали на 8,4% — до 218,1 рубля), следует из данных торгов биржи. При этом индекс Мосбиржи рос на 1,06%.

"J.P. Morgan снизил рекомендацию по GDR "Лента" до "продавать" и целевую цену с 5,2 доллара до 3,4 доллара. В целом это означает, что крупные инвесторы также меняют свой взгляд на сектор, где уже не ожидается бурного роста, но актуализируется вопрос возврата инвестиций", — комментирует Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

Кроме того, давление на бумаги может оказывать сообщение компании о новом гендиректоре, Яна Дюннинга на этой должности заменит коммерческий директор компании Герман Тинга, отмечают эксперты на рынке.