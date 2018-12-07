МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций в пятницу вечером растет вслед за нефтяными котировками и рублем на договоренности ОПЕК о сокращении добычи, следует из динамики торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 17.50 мск рос на 1% — до 2436,32 пункта, индекс РТС — на 2,4%, до 1161,28 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 75 копеек — до 66,12 рубля, курс евро — также на 75 копеек, до 75,35 рубля.

Февральский фьючерс на нефть марки Brent растет на 5,24% — до 63,21 доллара за баррель.

Министры ОПЕК в четверг не смогли договориться о сокращении добычи нефти. Переговоры внутри организации продолжились в пятницу. По их итогам стало известно о согласовании ОПЕК договоренности о сокращении добычи нефти всеми странами ОПЕК+ суммарно на 1,2 миллиона баррелей в сутки, из которых на ОПЕК приходится 800 тысяч баррелей.

КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ

Акции "Русагро" поднимаются на 0,41% на корпоративных новостях. В частности, ранее в пятницу гендиректор "Русагро" Максим Басов сообщил, что группа для проведения вторичного публичного размещения акций (SPO) планирует выпустить новые акции. Кроме того, группа после создания производства в Китае рассмотрит возможность листинга на бирже Гонконга.

"Китайцам потенциально может быть интересна компания с высокой долей рынка сахара и маргарина. Размер SPO не называется, но, вероятнее всего, составит не более 20% (от действующей стоимости компании), за счет как казначейских расписок (7,9%), так и доли основного акционера (сейчас 71,9%)", — отмечает Георгий Ващенко из "Фридом Финанс".

Он также считает, что интерес к акциям в Гонконге может быть обусловлен дивидендной политикой. "Инвесторы ожидают доходность не менее 4% к текущей цене, но с учетом роста прибыли и того, что инвестпрограмма может быть частично профинансирована за счет SPO, нельзя исключать, что годовые дивиденды с включением уже выплаченных будет около 0,73 доллара на расписку, что соответствует доходности в 6,5%", — поясняет он.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Бумаги Сбербанка растут (префы – на 1,5%, обыкновенные акции – на 1,57%) на позитивных данных по РСБУ.

Инвесторам стоит обратить внимание на акции "Лукойла" в среднесрочной перспективе; менеджмент этой компании заинтересован в повышении капитализации, о чём свидетельствует объявление об ускорении программы buy back и намерение до конца 2019 года выкупить с рынка свои акции на 2,5 миллиардов долларов, отмечает Дмитрий Нечаев из "НПФ Согласие". На этой новости акции эмитента в моменте прибавили 2,6%.

"Однако сейчас на балансе компании более чем в два раза больше денежных средств по сравнению с суммой объявленного buy back. Также "Лукойл" в 2019 году сгенерирует порядка 7 миллиардов долларов США чистого денежного потока; таким образом компания может завершить программу выкупа своих акций с рынка раньше чем в запланированном конце 2019 года или увеличить объём выкупа", — добавляет он.

Среди лидеров роста – депозитарные расписки Х5 (3,51%), акции "Роснефти" (2,26%), ММК (1,55%), "Полюса" (1,42%), банка "Санкт-Петербург" (1,41%).

Также в лидерах падения – акции "Ленты (-8,2%), МТС (-2,75%), "Русснефти" (-2,52%), акции "Сафмар Финансовые инвестиции" (-2,06%), "Фосагро" (-1,95%), префы "Сургутнефтегаза" (-1,76%), акции "Интер РАО" (-1,7%), префы "Транснефти" (-1,5%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Есть вероятность, что сегодня отечественный фондовый рынок завершит торговый день в умеренном плюсе, индекс Мосбиржи вряд ли выберется в зону 2450 пунктов, полагает Анастасия Соснова из "Фридом Финанс".

Ближайшим уровнем сопротивления выступает диапазон 2445-2455 пунктов, который является последним рубежом, отделяющим рынок от движения к новым историческим максимумам, а ближайшей поддержкой сейчас выступает уровень 2380 пунктов, в свою очередь замечает Анастасия Попова из "БКС Брокер".