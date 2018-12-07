МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций в пятницу вырос на оптимизме инвесторов, связанном с решением по сокращению добычи в рамках ОПЕК и не входящих в картель стран, что привело также к взлету стоимости нефтяных фьючерсов и к укреплению рубля.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,79% — до 2431,24 пункта, индекс РТС — на 2,1%, до 1157,9 пункта, следует из динамики торгов Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.32 мск снижался на 51 копейку — до 66,36 рубля, курс евро — на 49 копеек, до 75,61 рубля.

Февральский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 4,76% — до 62,92 доллара за баррель.

Российский рынок все-таки дождался катализатора в пятницу вечером: индекс Мосбиржи стремился к 2440 пунктам, индекс РТС поднимался выше 1160 пунктов, отмечает Анна Бодрова из "Альпари".

"ОПЕК+ все-таки смогла принять решение и согласовала в итоге двухдневных совещаний снижение суточной добычи нефти на 1,2 миллиона баррелей в первом полугодии 2019 года, а в апреле членам картеля снова придется собраться и подумать, как жить дальше. Из анонсированного сокращения 800 тысяч баррелей придется на страны-члены ОПЕК, остальное – на государства, примкнувшие к соглашению, и Россию в том числе", — комментирует она.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Бумаги Сбербанка выросли (префы – на 1,97%, обыкновенные акции – на 1,47%) на позитивных данных по РСБУ.

Среди лидеров роста – акции ММК (2,17%), "Роснефти" (2,09%), "Лукойла" (2,02%), банка "Санкт-Петербург" (1,9%), депозитарные расписки Х5 (1,52%), а также акции "Полюса" (1,52%), "Газпрома" (1,48%) и обыкновенные акции "Татнефти" (1,44%).

В лидерах падения – депозитарные расписки "Ленты (-7,73%), акции "Русснефти" (-3,05%), "Аэрофлота" (-2,57%), МТС (-2,19%), "Фосагро" (-1,95%), а также акции АФК "Система" (-1,64%), "Интер РАО" (-1,55%), префы "Сургутнефтегаза" (-1,48%) и акции "Уралкалия" (-1,22%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов перешли к более уверенному росту, а долларовому индикатору даже удалось подняться (в ходе торгов – ред.) выше сопротивления 1160 пунктов. Техническая картина по обоим индексам остается умеренно благоприятной и не исключает движения индекса Мосбиржи в район 2500 пунктов, а индекса РТС – к 1200 пунктам", — отмечает Елена Кожухова из "Велес Брокер".

При этом технические индикаторы также не исключают дальнейшего роста и движения индекса Мосбиржи в район годовых максимумов, для этого, однако, понадобится закрепление нефтяных котировок выше 65 долларов по марке Brent, считает аналитик.

"Несмотря на то, что факты от ОПЕК+ оказались вполне ожидаемыми, рынок не сдерживает себя в эмоциях. Не факт, что рублевый индикатор продолжит бурное ралли и далее, на начало новой недели наиболее вероятен "боковик" в пределах 2425-2450 пунктов", — полагает Бодрова из "Альпари".