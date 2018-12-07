МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Рубль завершает неделю уверенным ростом против доллара и евро на фоне решений ОПЕК+ о сокращении добычи.

Скачок нефти выше уровня поддержки 62,5 доллара за баррель дает импульс росту российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.06 мск снижался на 50 копеек — до 66,37 рубля, курс евро – на 52 копейки, до 75,58 рубля.

РУБЛЬ НАШЕЛ ПОДДЕРЖКУ У ОПЕК+

Российская валюта вечером уверенно росла против доллара и евро. Главным фактором такой динамики стали решения ОПЕК+ о сокращении уровня добычи нефти.

В частности, страны ОПЕК сократят добычу нефти на 800 тысяч баррелей в сутки, остальные участники сделки — на 400 тысяч баррелей в сутки – итого ОПЕК+ сократит добычу на 1,2 миллиона баррелей, сообщил министр нефти Ирака Тамер аль-Габдан.

Кроме того, ОПЕК+ продолжит мониторинг ситуации на мировом рынке нефти и будет оперативно реагировать на нее в случае необходимости, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

В итоге, доллар и евро снижались вечером против рубля на 0,7% каждый. Рублевая цена нефти при этом колебалась около уровня 4,15 тысячи рублей за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

На следующих торгах американская валюта будет колебаться в диапазоне 65,8-67 рубля, евро – в коридоре 74,9-76,3 рубля, считает Иван Марчена из ГК Forex Club.

Позиции доллара на предстоящей неделе будут оставаться достаточно уязвимыми, что во многом связано с крайне неоднородной динамикой ряда ключевых макроэкономических индикаторов, считает Ирина Комарова из РЭУ имени Плеханова.

"Замедление обрабатывающей промышленности США, снижение инвестиций корпоративного сектора в реальные активы, бьющий рекорды дефицит торгового баланса США способны оказать серьезное ослабляющее воздействие на курс доллара. В этом же фарватере движутся американский рынок труда и фондовый рынок, нестабильность которых создает дополнительные риски для доллара", — добавила она.